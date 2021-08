Riva del Garda, c'è il pienone. Tanti in fila per il tampone

Nessun condizionamento legato al Green pass per il Garda Trentino. Tutto esaurito sulle sponde del lago

di Cristiana Raffa

Anche Riva del Garda è alle prese con il green pass obbligatorio nei luoghi al chiuso. Turisti e esercenti si stanno adeguando. Il bel tempo aiuta. I ristoratori temono però che con l'arrivo del primo freddo alcune attività saranno penalizzate.



Intanto al Palafiere dal 4 agosto è possibile fare tamponi, altra condizione utile a ottenere il lasciapassare verde per chi non è vaccinato.



Al costo non proprio economico di 22 euro, porte aperte dalle 9 alle 13 senza prenotazione. Tanti i turisti stranieri ma c'è anche qualche residente. Sono circa 300 i test effettuati ogni giorno.



In alcune farmacie aderenti al protocollo Federfarma, prezzo dei tamponi calmierato.



Nel video il servizio.