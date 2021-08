Torri del Benaco (Vr), precipita dal ponte tibetano. Muore un 22enne

L'incidente prima dell'alba. A dare l'allarme un parente che si trovava con il giovane

di Maria Pia Zorzi, montaggio Andrea Diprizio

L'incidente, in piena notte, a Torri del Benaco, alle pendici del Monte Baldo, in territorio veneto, ma a pochi chilometri dal Trentino.

La vittima è un 22enne di nazionalità albanese.

Con un parente stava compiendo una escursione in notturna ed ha deciso di attraversare il ponte tibetano in località Crero.

Un piede in fallo e la caduta fatale, per circa 25 metri.

Il soccorso alpino intervenuto sul posto ha potuto solo recuperare la salma del giovane.