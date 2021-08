Musumeci in Trentino per ringraziare i Vigili del Fuoco

I volontari trentini hanno lavorato in Sicilia contro gli incendi. Il presidente siciliano punta alla riforma della sua protezione civile

E' iniziato alla caserma dei vigili del fuoco di Trento oggi, 27 agosto 2021, il giro di ringraziamento del presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. Per due settimane, il contingente della Protezione civile trentina ha aiutato ad arginare gli incendi boschivi, che hanno funestato l'estate sull'isola.

Accompagnato dal presidente Maurizio Fugatti, Musumeci ha voluto conoscere la macchina dell'emergenza della Provincia autonoma, per prendere spunto in vista di una riforma del sistema siciliano. Musumeci ha voluto portare il suo ringraziamento anche ai vigili del fuoco volontari di Lavis e Riva del Garda.