Rsa, green pass o tampone anche per le visite negli spazi esterni

Le strutture considerano la normativa eccessivamente restrittiva e chiedono chiarimenti a Provincia e Azienda sanitaria

Anche la Provincia di Trento recepisce le direttive nazionali sul green pass nelle RSA. Nei giorni scorsi è arrivata alle strutture una circolare che impone per le visite l'obbligo di lasciapassare verde per accedere all'interno di ogni locale, ma anche negli spazi esterni o in alternativa un tampone negativo fatto nella stessa RSA.



Le strutture considerano la direttiva eccessivamente restrittiva e chiedono chiarimenti all'azienda sanitaria e alla Provincia.



"Ma con accesso alle strutture ci si riferisce anche a ambienti esterni?", domanda la presidente di Upipa Michela Chiogna. "La lettura - prosegue - non è univoca per esempio tra la Lombardia che richiede il green pass e l'Emilia Romagna che non lo richiede, alla luce di questi aspetti vogliamo aprire un confronto".



Altro problema, aggiunge Chiogna, è che "non tutte le strutture sono in grado di fare tampone al proprio interno".



Esistono poi alcuni paradossi, come il fatto che gli ospiti con green pass possono liberamente recarsi a casa dai familiari e lì nessuno può monitorare con chi entrano in contatto. E sappiamo che ci si può contagiare anche avendo fatto il vaccino e riportare così il virus all'interno della residenza..



"Da un lato ci sono misure meno controllabili - considera la presidente Upipa - e dall'altro un'attenzione molto forte all'interno delle strutture, questa è una contraddizione".



Altro paradosso è che al momento non è possibile verificare chi tra gli operatori sanitari delle strutture sia in possesso di green pass. Su questo le RSA attendono le verifiche dell'azienda sanitaria.

Alla fine del mese si chiarirà il quadro e dal 1 settembre potrebbero partire le sospensioni.