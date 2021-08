Sanitari contrari al vaccino, centinaia di ricorsi in preparazione

Dal 16 agosto le somministrazioni per chi ancora non si è vaccinato. Per chi non si presenterà, dal 25 via alle procedure per la sospensione dal servizio

Sono centinaia i ricorsi che i sanitari contrari al vaccino anti-covid19 stanno preparando insieme ad avvocati esperti in materia.



Se nella provincia di Bolzano sono già 300 i sanitari sospesi dal servizio perché non intendono vaccinarsi, in Trentino l'Azienda Sanitaria ha scelto la strada del dialogo, sfociata poi nell'invio a fine luglio di 850 lettere di invito alla vaccinazione con annessa prenotazione per l'inoculazione fissata tra il 16 e il 23 agosto.



Giancarlo Ruscitti, direttore del dipartimento Salute della Provincia, spiega che, dal 25 agosto, con alla mano i dati di chi non si è presentato all'hub vaccinale, si prepareranno le comunicazioni per la sospensione dal servizio dal 1 settembre.



Tra gli 850 forzosamente prenotati, 176 sono dipendenti diretti dell'Azienda Sanitaria Provinciale, e per loro la procedura sarà diretta, mentre per i restanti saranno forniti i dati ai rispettivi datori di lavoro, i quali procederanno all'interdizione.



L'avvocato Renate Holseizen, che a Bolzano segue i ricorsi dei sanitari no-vax, riferisce di aver preso in carico già centinaia di persone anche in Trentino e come lei altri avvocati locali. Tra le motivazioni addotte dai legali ci sarebbe la natura sperimentale del vaccino, e non ultima l'illegittimità del decreto emesso dal governo a giugno sull'obbligatorietà del vaccino per i lavoratori della sanità.



Per quanto riguarda il migliaio di sanitari che in Trentino hanno addotto motivazioni di salute contro la vaccinazione, attraverso specifica documentazione, sono ancora in corso le verifiche di un'apposita commissione che sta valutando caso per caso.