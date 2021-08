Sanitari no vax, rsa a rischio chiusura

Preoccupazione soprattutto nelle case di riposo periferiche. A Folgaria andato deserto un bando per nuove assunzioni. Ipotesi operatori esteri

"Abbiamo appena bandito un concorso a tempo indeterminato per due posti e non si trova nulla. C'è un vuoto e non si riesce a reperire queste professionalità".



Davide Palmerini dirige la casa di Riposo Casa Laner a Folgaria, qui come in molte valli del Trentino la carenza di infermieri è un problema annoso, ma in questo momento in cui non si sa se e quanti operatori saranno sospesi per la mancanza di green pass, è diventata un'urgenza.



Dall'Azienda Sanitaria provinciale sappiamo che il 12% circa del totale, tra personale sanitario, medici e infermieri, non ha assolto all'obbligo di legge di vaccinarsi contro il Covid19, ma non sappiamo dove operino e al momento non lo sanno neanche i gestori delle RSA.



Sono in attesa delle lettere da parte dell'azienda sanitaria che comunicherà loro le generalità del personale emerse dallo screening di agosto, e a quel punto potranno partire le sospensioni dal servizio come previsto dalla legge.



Il Val di Fiemme le due case di riposo, di Tesero e Predazzo, hanno lanciato un allarme: temono di dover addirittura chiudere quando sarà chiara la quota di unità lavorative da sospendere.



Il Commissario della Comunità Territoriale della Valle di Fiemme Giovanni Zanon è preoccupato e lancia la proposta di ricercare personale eventualmente anche all'estero.