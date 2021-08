Scuola, stop obbligo di distanza in aula. In Trentino 220 classi in meno

Ceccato (Dip. Istruzione PAT): "Non c'è più obbligo di distanziamento di un metro in aula". In arrivo altri 70 docenti. Il 50% degli adolescenti tra 12 e 18 anni ha ricevuto almeno la prima dose vaccinale. Docenti trentini: l'80% è vaccinato

Si avvicina il 13 settembre, con il rientro a scuola di 65 mila studenti trentini. 25mila solo quelli delle scuole superiori.



Rispetto a un anno fa, il 50% dei ragazzi tra 12 e 18 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Ma ci sono circa 220 classi in meno.



Proprio oggi la Provincia autonoma di Trento ha sancito l'innesto di altri 70 insegnanti e di 50 ausiliari amministrativi.



Cambia, inoltre, la normativa nelle classi. Poche, comunque, quelle con un totale di 24 o 25 alunni: lo chiarisce il direttore del Dipartimento Istruzione provinciale, Roberto Ceccato: "La norma non fa più riferimento alle cosiddette 'rime buccali' (ovvero, la distanza tra le bocche degli studenti, ndr). Dice che va mantenuto il metro di distanza laddove possibile".



Per Ceccato, il problema non è nel maggior numero di studenti per aula: "Se hai una classe numerosa - sottolinea il dirigente - ma hai un'aula da 80 metri quadrati, il problema non si pone".



Capitolo docenti: al momento sono l'80% quelli vaccinati. Senza tener conto di chi ha avuto il Covid-19 e dei soggetti che non possono ricevere il vaccino per particolari fragilità. Per gli altri, Ceccato è chiaro. Tampone negativo ogni due giorni, altrimenti - dice - saranno considerati "assenti ingiustificati e verranno sostituiti con il personale che è nelle graduatorie".



Circa 31 mila gli studenti trentini che si prevede andranno a scuola con i mezzi pubblici. 10 mila solo dalle valli, in direzione Trento. Capienza su bus e treni fissata all'80% e obbligo di un metro di distanza a bordo. Misure di difficile conciliazione, ammette il mobility manager provinciale, Roberto Andreatta. Che resta fiducioso del fatto che le 200 corse giornaliere integrative già predisposte bastino a scongiurare problemi.



Niente necessità di green pass a bordo, neppure per il personale. Resta però per tutti l'obbligo di mascherina. Nella speranza che l'autunno ormai imminente non porti con sé la stessa recrudescenza del virus vissuta nel 2020.