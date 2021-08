Obbligo di Green Pass a scuola, si lavora a una "via trentina"

Oggi l'incontro fra sindacati, l'assessore Bisesti e il dirigente Ceccato. I margini, però, avverte la Provincia, sono molto stretti

di Maddalena Boggiano

Una via trentina all'applicazione dell'obbligo del Green Pass a scuola. La chiedono i sindacati del comparto e la sta studiando, nei pochi spazi che lascia il decreto nazionale, la Provincia.



"Abbiamo chiesto un periodo di transizione prima dell'applicazione definitiva delle nuove regole - ci ha spiegato la segretaria della Cisl Scuola del Trentino Stefania Galli - maggiore chiarezza sui certificati e una particolare attenzione alla questione delle sanzioni"



I sindacati temono che la scuola trentina non possa reggere l'impatto delle eventuali sospensioni e chiedono anche che i tamponi salivari vengano estesi al personale oltre che agli studenti.



Anche l'assessore Bisesti aspetta i decreti attuativi, per capire se ci siano margini di manovra. Che saranno scarsi, si sa, ma piazza Dante promette di fare il possibile, sempre con l'obiettivo di garantire la scuola in presenza.