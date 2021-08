Tgr in 60 secondi del 28 agosto

Salvini a Pinzolo, l'andamento dell'epidemia, la nuova ztl a Rovereto e le altre notizie del giorno

Tanti supporter per Matteo Salvini a Pinzolo nell'ormai tradizionale appuntamento di fine estate. Con lui il presidente Fugatti e il ministro del turismo Garavaglia che annuncia regole certe, entro settembre, per il turismo invernale.



Appello delle Rsa alla Provincia: dilazionare di qualche giorno le lettere di sospensione al personale non vaccinato o c'è rischio di pesanti disagi agli ospiti e alle loro famiglie.



Coronavirus in Trentino, 47 nuovi contagi nell'ultima giornata, migliora la situazione negli ospedali, sempre vuote le terapie intensive, quattro ricoverati in meno in reparto.



Rivoluzione viabilità a Rovereto, da oggi zona a traffico limitato in via Fontana, via Dante e largo Santa Caterina. La sperimentazione fino a gennaio.



Confronto sulle scuole paritarie, in Trentino situazione migliore rispetto al resto d'Italia. In vista della riapertura restano nodi di sciogliere, a cominciare dal personale nelle materne.



Prime iniziative in vista dei 150 anni della Sat, in tutti i rifugi arriva il galateo della montagna, sempre più importante visto il numero crescente di turisti