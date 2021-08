Tgr in 60 secondi del 31 agosto

Incidente sul lavoro in val di Ledro, ustionati due lavoratori. Covi, un decesso e 25 contagi. Via alle sospensioni per i sanitari non vaccinati

Grave incidente sul lavoro alla Metallurgica Ledrense di Tiarno di Sopra. Ustionati due lavoratori di una ditta esterna, investiti da una fiammata sprigionatasi da un serbatoio di gas.



Da domani green pass obbligatorio per personale della scuola, all'università e sui trasporti a lunga percorrenza. Intanto scoppia il caso dei sommozzatori: 7 su 18 non hanno il green pass, saltano i soccorsi in elicottero.



Personale sanitario non vaccinato, partite le lettere di sospensione. Problemi soprattutto nelle rsa, dove si rischia una grave carenza di infermieri.



Coronavirus, un decesso in Trentino, 25 i nuovi contagi, altrettanti i ricoverati. 308mila trentini hanno completato il ciclo vaccinale con le due dosi.



Dall'8 al 12 settembre gli europei di ciclismo a Trento, rischio problemi per la viabilità . La polizia locale invita a usare l'auto solo se strettamente necessario.



Iniziata la vendemmia, annata complicata per il clima altalenante e la carenza di manodopera, attese rese in calo ma qualità buona.