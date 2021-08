Tgr in 60 secondi dell'11 agosto

I sanitari contrari al vaccino preparano i ricorsi. Nuovo ricoverato in rianimazione, oggi 36 nuovi contagi. A Roma si studiano due possibili soluzioni per la concessione dell'A22

Fissate a partire dal 16 agosto le vaccinazioni per i sanitari ancora non vaccinati. Per chi non si presenterà, dal 25 agosto via alle procedure per la sospensione dal servizio. Centinaia i ricorsi in via di preparazione.



Trentasei nuovi contagi da covid19 nell'ultima giornata, tasso di positività dei tamponi, all'1,2%. Nessun decesso. Sempre 14 i ricoverati ma c'è un nuovo ingresso in rianimazione, un ultrasessantenne non vaccinato.



Si lavora fra Roma e la Regione per evitare la gara d'appalto per la concessione della A22. Due le possibili soluzioni, deroga alla totalizzazione pubblica, o partenariato pubblico-privato. A breve Fugatti e Kompatscher nella capitale



Trento dipinta, patrimonio fragile. L'allarme di Italia nostra, un terzo della facciate affrescate del capoluogo avrebbe bisogno di interventi urgenti di restauro. A rischio anche palazzo Geremia.



Procedono di gran carriera i lavori per l'adeguamento dello stadio Briamasco. Obiettivo, metterlo a disposizione del Trento entro metà settembre.