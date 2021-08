Tgr in 60 secondi del 3 agosto

Il giorno d'oro dello sport trentino con l'alloro olimpico del velista Ruggero Tita e le altre principali notizie della giornata

Il giorno d'oro dello sport, il velista Ruggero Tita con Caterina Banti è il primo atleta trentino a conquistare l'alloro olimpico nei giochi estivi. A Enoshima il trionfo tra i catamarani nacra 17. Lacrime di gioia per la famiglia, grande festa anche alla Velica di Caldonazzo, dove Tita ha iniziato ad andare a vela all'età di 8 anni.



Conto alla rovescia per le nuove regole anticontagio per l'accesso ai locali, ieri l'annuncio del semaforo per controllare il green pass. I cittadini si dicono favorevoli e pronti alla novità.



Accordo tra Azienda sanitaria, Provincia e Cooperazione trentina per la gestione dei 4 hub vaccinali periferici di Pinzolo, Tonadico, Cavalese e San Jean. Obiettivo: assicurare flessibilità e capillarità anche nella valli.



Coronavirus, in Trentino 24 nuovi contagi e 59 guarigioni. Nessun decesso, scendono a 9 i ricoverati, uno dei quali in terapia intensiva.



Maltempo in arrivo, nuovo avviso di allerta gialla dalle 12 di mercoledì alle 16 di giovedì. Previsti rovesci e temporali soprattutto tra il pomeriggio di domani e la notte.