Tgr in 60 secondi del 7 agosto

Il ritorno a Trento dell'olimpionico Ruggero Tita, l'incremento dei ricoveri nei reparti covid, le applicazioni del green pass e le altre principali notizie del giorno

Ritorno a Trento trionfale per il velista Ruggero Tita, celebrato dal Coni per la medaglia d'oro vinta alle olimpiadi di Tokyo, primo trentino a conquistare l'alloro olimpico nei giochi estivi. "Un successo che sognavo fin da bambino", le sue parole.



Green pass obbligatorio, nessun problema nei musei trentini dove i visitatori si dicono favorevoli alla misura. Problemi e polemiche per gli ospiti dei centri di accoglienza e delle mense per i senza dimora.



La pandemia in Trentino, balzo in avanti dei ricoveri che crescono del 50% in un giorno, passando da 12 a 18, di cui uno in rianimazione. Nessun decesso, 44 i nuovi positivi.



Presentate le linee guida per la ripartenza della scuola trentina, previsti 4 scenari, garantite le lezioni in presenza per elementari e medie anche nel caso peggiore.



Un banco particolare la mercato del sabato a Mezzolombardo, quello di un cardiologo che aiuta i cittadini a prenotare il vaccino e scioglie i dubbi degli indecisi.