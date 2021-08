Tgr in 60 secondi del 21 agosto

Martedì i funerali di Sandro ed Elisa Prada, vittime del terribile incidente sulla strada che dall'Altopiano di Piné scende verso Pergine. Proseguono le indagini non si esclude un guasto meccanico



Covid19, c'è una nuova vittima, una paziente di 64 anni che era in rianimazione. I nuovi contagi sono 29. A Trento sud la giornata di open day vaccinale ha richiamato più di 200 persone



In Trentino al via la raccolta delle mele. Scende la quantità a causa delle gelate primaverili: secondo Assomela mancheranno all'appello 40 mila tonnellate



Aumentano le richieste di bonus 110% in ma anche il costo delle materie prime. Il caso delle Torri di Madonna Bianca a Trento: c'è il progetto, ci sono i soldi ma i lavori non partono.



Per i forestali trentini è tempo di un censimento particolare. Quello del gallo forcello, animale schivo che popola il Bondone. Le grandinate fuori stagione e il freddo di inizio estate non hanno creato particolari problemi alla specie.