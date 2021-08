Top Dolomites, lo spettacolo della granfondo di ciclismo

Mille partecipanti sulle strade tra Madonna di Campiglio e il Garda. Successi per Pietro Dutto e Martina Trevisiol

C’è il sole finalmente alla “Top Dolomites” e ci sono loro, i mille, al via con 5 gradi da Pinzolo, per la terza Granfondo ciclistica che unisce Dolomiti di Brenta e Garda Trentino.



Si ricomincia da qui, ci dice l’organizzatore Giovanni Danieli, dopo 2 edizioni sfortunate, causa maltempo, e una saltata, per Covid.



130 i chilometri da affrontare: una quarantina lungo le strade della 17esima tappa del Giro d’italia 2020, per chi sceglie il percorso lungo.



3600 metri di dislivello (coi passaggi a Passo Daone, Ballino, Durone) e successo, in Piazza Sissi nel cuore nobile di Campiglio, in 4 ore:12 e 27 ( a quasi 31 di media) per l’ex biatleta azzurro, Pietro Dutto davanti al russo (ma veneto d’adozione) Sergei Pomoshnikov, che qui vinse nel 2019 sotto la neve, e ad Andrea Miotto.



Al femminile Martina Trevisiol ha chiuso in solitaria in 4 ore:43 e 43 staccando nettamente la ravennate Lisa De Cesare (che a luglio alla Maratona dles Dolomites ha vinto il Sellaronda) e Luisa Isonni.



Nel medio (89 chilometri e 2600 metri di dislivello) successi del bolzanino (ex terzino sinistro del Südtirol) Christian Dallago in 2 ore:56:58 e per la bergamasca Selene Colombi in 3 ore:25:48.