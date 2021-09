Nelle Carte di Regola le radici di solidarietà, autonomia e sostenibilità

Incontro al Museo degli usi e costumi delle genti trentine per raccontare l'origine di questi statuti primari, diffusi nelle valli tra il XII e il XVIII secolo. Da essi derivano le radici di solidarietà, autonomia e partecipazione della provincia

Autonomia, partecipazione, sostenibilità. C'è più del mero studio storico dietro l'eredità delle Carte di Regola in Trentino. Gli ordinamenti primari creati da liberi cittadini per la sopravvivenza delle comunità trentine tra il XII e il XVIII secolo. Alcune radici di quelle norme sono ancora presenti, ad esempio nella Magnifica Comunità della Val di Fiemme. Ma non solo. Il presidente del Museo degli usi e costumi delle genti trentine, Ezio Amistadi, ha organizzato una serie d'incontri per raccontarne l'attualità, specie alle giovani generazioni e a chi non ha radici trentine.



Fino all'avvento dei Comuni, in età napoleonica, garantirono solidarietà tra le genti delle valli. Contenevano obblighi o divieti, regolavano l'urbanistica e lo sfruttamento di risorse come acqua, pascoli e boschi. E garantirono il mantenimento dell'ordine civile e la sussistenza delle famiglie in epoche difficili.



Questi statuti furono anche un richiamo - sempre attuale - a pensare anche alle generazioni future. E un invito alla corresponsabilità civica, come spiega Luca Fàoro, del Museo di usi e costumi delle genti trentine, curatore dell'iniziativa: "Forse questa è la lezione maggiore che ci danno le Carte di Regola: la partecipazione alla gestione del bene comune. Che non è di qualcun altro. Spesso si dice 'la roba del comun l'è roba de nesun' qua in Trentino. Bé, dobbiamo cominciare a pensarla diversamente: la roba del comune è roba di tutti".