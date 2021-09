Lo spettacolo degli Europei di ciclismo: gli occhi del mondo sul Trentino

Tanti campioni ai nastri di partenza e un’imponente copertura TV. Attenzione alla viabilità modificata

Cinque giornate, tredici titoli da conquistare in palio tra quasi 1000 atleti in rappresentanza di 39 Paesi. In Trentino stanno per essere incoronati i nuovi campioni continentali di ciclismo su strada.



Un grande appuntamento che vedrà sulla linea di partenza i più grandi atleti del ciclismo mondiale, come il due volte vincitore del Tour de France Tadej Pogačar, il neo campione olimpico nell’inseguimento a squadre Filippo Ganna, il tre volte campione del mondo Peter Sagan e il campione europeo a cronometro del 2019 Remco Evenepoel.



Non da meno il parterre femminile, a partire dalla campionessa in linea uscente e oro a cronometro a Tokyo Annemiek Van Vleuten. Le emozioni sul traguardo di Piazza Duomo a Trento non mancheranno.



Date e orari di chiusura delle strade a Trento.

mercoledì 8 settembre

dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.45 alle 17: corso del Lavoro e della Scienza, via Sanseverino, via Jedin, via al Desert, via del Ponte, via Stella, strada provinciale 90 (fino a rotatoria Aldeno e ritorno), strada provinciale 21 via della Gotarda, via Nazionale, via S. Vincenzo, via Madonna Bianca, via Degasperi, via Monte Baldo, via Olivetti.



giovedì 9 settembre

dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.45 alle 18: corso del Lavoro e della Scienza, via Sanseverino, via Jedin, via al Desert, via del Ponte, via Stella, strada provinciale 90 (fino a rotatoria Aldeno e ritorno), strada provinciale 21 via della Gotarda, via Nazionale, via S. Vincenzo, via Madonna Bianca, via Degasperi, via Monte Baldo, via Olivetti.



venerdì 10 settembre

dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.45: corso del Lavoro e della Scienza, via Sanseverino, via Verdi, via Rosmini, via Prepositura, via Roma, via Manci, via S. Marco, vai Clesio, via dei Ventuno, via Venezia, via Mesiano, via Dallafior, via Castel di Pietrapiana, via Tambosi, via Asiago, via Vicenza, via Bezzecca, via Milano, corso III Novembre, via Perini, via Giusti, via Monte Baldo.



sabato 11 settembre

dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.15: corso del Lavoro e della Scienza, via Sanseverino, via Verdi, via Rosmini, via Prepositura, via Roma, via Manci, via S. Marco, vai Clesio, via dei Ventuno, via Venezia, via Mesiano, via Dallafior, via Castel di Pietrapiana, via Tambosi, via Asiago, via Vicenza, via Bezzecca, via Milano, corso III Novembre, via Perini, via Giusti, via Monte Baldo.



domenica 12 settembre

dalle 11.30 alle 14.30:

(percorso esterno)

chiusura per il tempo necessario dal luogo di partenza, lungo tutto il percorso in Valle dei Laghi e fino al rientro nella città di Trento, le seguenti strade saranno oggetto di chiusura al traffico, nella fascia oraria indicata, solamente per il tempo necessario al passaggio della gara: corso del Lavoro e della Scienza, via R. da Sanseverino, Ponte S. Lorenzo, SP85 via Brescia, SS45bis Bus de Vela, SP18dir via Roma (Terlago), centro paese Terlago, SP18dir.Lon via per Vezzano, SP18dir.Lon Ciago, SP18dir.Lon Lon, SS45bis Vezzano, SS45bis Padergnone, SS45bis Lago di Toblino, SS45bis Sarche, SP214 via Longa, SP214 via Prati, SP214 Pergolese, SP214 via Guà, SP214 Lago di Cavedine, SP84 Drena, SP84 via Sant’Uldarico, SP84 Cavedine, SP84 Calavino, SS45bis Vezzano, SS45bis Vigolo Baselga, Baselga del Bondone, SP85 Sopramonte, SP85 Candriai, SP85 Sardagna, SP85 via Brescia, Ponte S. Lorenzo, Via da Sanseverino.



dalle 13.45 alle 17.15:

(circuito cittadino)

corso del Lavoro e della Scienza, via Sanseverino, via Verdi, via Rosmini, via Prepositura, via Roma, via Manci, via S. Marco, vai Clesio, via dei Ventuno, via Venezia, via Mesiano, via Dallafior, via Castel di Pietrapiana, via Tambosi, via Asiago, via Vicenza, via Bezzecca, via Milano, corso III Novembre, via Perini, via Giusti, via Monte Baldo.