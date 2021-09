Tgr in 60 secondi del primo settembre 2021

La sospensione dei sanitari senza green pass, il primo giorno di asilo nido, le proteste (limitate) in stazione: queste e altre notizie in breve nel nostro Tgr in 60 secondi

Avviato l'iter si sospensione per 560 sanitari senza green pass. 143 sono dipendenti dell'azienda sanitaria gli altri lavorano quasi tutti nelle Rsa.

Sotto tono le proteste contro il green pass sui treni nelle stazioni di Trento e Rovereto. Minima la partecipazione, nessun disagio ai convogli.

32 oggi i nuovi contagi in calo i ricoveri per Covid sono 20, 5 in meno di ieri. Sono più di 311 mila i trentini che hanno ricevuto la seconda dose di vaccino.

Riapertura all'insegna della normalità negli asili nido del Trentino. Nelle scuole intanto si lavora in vista della prima campanella del 13 settembre. Entro qualche giorno si conoscerà la percentuale di personale scolastico senza green pass. In tre scuole di Trento si sperimenterà i tampone salivare per gli alunni.

Bagno di folla al Palio della quercia di Rovereto per l'oro olimpico Tamberi. Nei 100 metri record per il palio 9" e 98 per l'americano Marvin Bracy.