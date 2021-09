Tgr in 60 secondi del 20 settembre

Dalla partenza del vax camper al congresso sull'emergenza a Riva del Garda. Ecco che cosa è successo oggi in Trentino, ve lo raccontiamo in un minuto

Il camper dell'azienda sanitaria per le vaccinazioni in periferia ha iniziato il suo tour da Cavedine. Una quarantina le persone che hanno approfittato dell'occasione, la maggior parte per la necessità di ottenere il green pass. Prossima tappa Dimaro



Il ruolo dell'emergenza-urgenza sul territorio al tempo della pandemia. Se n'è parlato a Riva del Garda, nel secondo congresso nazionale del settore, presenti tutti gli attori della sanità e la politica.



I progetti destinati a cambiare il volto di Trento, dall'interramento della ferrovia alla metro, saranno visibili a tutti i cittadini al primo piano di Torre Mirana. La giunta nell'ultima riunione ha previsto anche la realizzazione di bagni pubblici in piazza Fiera