Tgr in 60 secondi del 19 settembre 2021

Corsa alle vaccinazioni; rogo all'albergo Dolomiti, il giorno dopo; piogge, allerta gialla; caccia e referendum; vittoria del calcio Trento

E' corsa alle vaccinazioni anche in Trentino dopo l'introduzione dell'obbligo del green pass sui luoghi di lavoro. Intanto gli ultimi dati parlano di 19 positivi su 3.700 test analizzati. Sale a 16 (+1) il numero dei ricoverati, uno in rianimazione.

Un terzo dell'albergo Dolomiti sul monte Bondone divorato dalle fiamme è da ricostruire. E, dopo il rogo, la richiesta di un presidio fisso con strumentazione anti-incendio e volontari formati per le emergenze.

E' allerta gialla della protezione civile trentina per le forti piogge in corso. Le precipitazioni dovrebbero esaurirsi nelle prime ore di domani, 20 settembre.

E' partita la stagione venatoria per gran parte delle specie cacciabili. Sul referendum per l'abolizione della caccia, con la raccolta firme aperta fino ad ottobre, l'associazione cacciatori invita i rettori delle riserve a evitare situazioni di scontro.

Calcio serie C. Vittoria sofferta ma importante per il calcio Trento che ha sconfitto per 1-0 la Giana Erminio in un Briamasco che ha riaperto le porte al pubblico.