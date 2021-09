Tgr in 60 secondi del 26 settembre 2021

In evidenza: un decesso per coronavirus; il voto sul biodistretto; aggressione con coltello a Rovereto; e poi lo sport

E' morto per Covid all'ospedale di Rovereto uno dei tre pazienti ricoverati in rianimazione. Si tratta di un 70enne non vaccinato.

Su 3.617 tamponi analizzati i nuovi contagi sono 16.

- - - - - - - - - - - - - - -

In corso in Trentino il voto per il referendum sul distretto biologico. Urne aperte fino alle 22. Per ora affluenza bassa. Consultazione valida se voterà almeno il 40% degli aventi diritto.

- - - - - - - - - - - - - - -

Aggredisce la fidanzata e poi, con un coltello, i carabinieri. E' successo nella notte a Rovereto. L'uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri, allertati dalla donna picchiata a calci e pugni.

- - - - - - - - - - - - - - -

Ciclismo, il campione del mondo è ancora lui: il 29enne francese Alaphilippe. Niente da fare in Belgio, invece, per Matteo Trentin e Gianni Moscon.

- - - - - - - - - - - - - - -

Calcio. Serie C. Il Trento in trasferta ha pareggiato per 1-1 con la temibile Pro-Vercelli, guadagnando un punto prezioso.

- - - - - - - - - - - - - - -

Domani al via Buongiorno Italia e Buongiorno Regione, su Rai3 dalle 7 alle 8 del mattino. Noi ci occuperemo di test salivari nelle scuole.