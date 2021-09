Tgr in 60 secondi del 7 settembre 2021

In primo piano: ciclismo, viabilità rivoluzionata; focolaio Covid al Santa Chiara; riaperture temporanee per le discariche di Imer e Monclassico

La viabilità di Trento sarà rivoluzionata da domani a domenica per gli Europei di ciclismo che assegneranno 13 titoli. Il vademecum con tutte le informazioni su rai.it/tgrtrento

Focolaio Covid nel reparto di medicina del Santa Chiara di Trento: i 5 positivi, tra infermieri e pazienti - rassicura il dirigente Benetollo - hanno pochi sintomi e sono in isolamento. Ma si attende il risultato di molti altri tamponi.

Mancano medici e infermieri in Trentino. L'allarme è degli ordini professionali: "L'emergenza - dicono - va al di là del Covid".

41 nuovi positivi oggi su oltre 4.300 tamponi. 18 i pazienti in ospedale. nessuno in rianimazione. Sono gli ultimi dati relativi al coronavirus in Trentino. Sul fronte vaccinazioni, 322mila persone hanno completato il ciclo vaccinale.

La riapertura delle discariche di Imer e Monclassico durerà al massimo 2 anni. Lo ha assicurato in Consiglio Provinciale l'assessore Tonina.