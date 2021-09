Referendum sul biodistretto trentino, si punta sull'agricoltura biodinamica

Il quesito che gli elettoriè per la disciplina dell'agricoltura trentina secondo. Principalmente significa non usare, cosa peraltro già estremamente limitata nell'agricoltura non bio. Ma è bene ricordare che nelle coltivazioni biologiche non tutti i prodotti restano esclusi; è sempre possibile l'uso, per esempio, di. "E' vero, questo è possibile, ma in dosi regolate", dice, presidente del comitato promotore per il Sì. "Ma è anche vero che esistono pratiche agricole biologiche che non fanno uso di alcun prodotto, come".La cosiddetta agricoltura biodinamicala scorsa primavera, quando è stata inserita in un disegno di legge nazionale sul biologico, ed è stata anche oggetto dicon in testa la professoressa. Fa riferimento ae fa uso di pratiche discusse, come il, che consiste nel sotterrare deiper favorire le coltivazioni."Certamente l'agricoltura biodinamica, facendo un uso ancora più restrittivo dei pesticidi, è ovvio che", continua Giuliani, secondo cui non è vero che si tratta di una pratica antiscientifica come sostenuto da molti: "Si tratta di una pratica usata dal 1924 ed. Veniva molto utilizzata per esempio nei territori occupati dai tedeschi. Quindi ha un collaudo di cento anni. Magari alcuni meccanismi fanno fatica a spiegarli perché è un po', no?"Obiettivo della, in caso di vittoria del Sì, è anche fare in modo chegli agricoltori che decidessero di convertire le coltivazioni ai metodi del protocollo.