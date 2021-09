In Trentino ci sono 3500 persone fragili assistite da un amministratore

A dieci anni dalla nascita, gli amministratori di sostegno sono una figura centrale nell'ordinamento. "Rispetto al vecchio tutore il passo avanti è stato epocale", dicono le associazioni: "ogni anno in Trentino più di 600 le nomine"

di Francesco Maltoni

Solo in Trentino ne vengono nominati più di seicento ogni anno. L'esercito degli amministratori di sostegno supporta oltre 3500 persone, legate dall'impossibilità, anche temporanea, di curare i propri interessi.



Nel 2011 una legge provinciale ha fornito le coordinate di una figura ormai centrale nell'ordinamento, ma che richiede spiccate qualità umane. "Deve avere soprattutto la disponibilità a seguire la persona nel rispetto della sua dignità e delle sue prerogative - spiega la professoressa a Giurisprudenza Teresa Pasquino - una capacità di comprendere le esigenze quotidiane ed esistenziali".



Rispetto al vecchio tutore, il passo avanti è stato epocale, sottolinea Massimo Zanoni, presidente associazione comitato in Trentino: "Ha messo in funzione una serie di connessioni tra istituzioni di per sé lontanissime: banche, psichiatria, servizi sociali che sono chiamate a collaborare nell'interesse del benessere delle persone fragili".



Per un futuro più lontano dai tribunali e più vicino alle famiglie: "Un percorso di sempre maggiore integrazione tra linguaggi diverse - conclude Zanoni - e sempre più radicato nei singoli territori e nelle comunità di valle".