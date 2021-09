Baristi, commessi e cuochi cercansi: mancano lavoratori

Non solo sanitari e raccoglitori di frutta; trovare manodopera è difficile in molti altri settori

Medici, infermieri, operai, braccianti agricoli. E ora mancano pure baristi, cuochi e camerieri. Fabia Roman è la presidente dei pubblici esercenti trentini: "Noi abbiamo proprio avuto questo problema e a volte anche molto pesante, per certe ditte. Probabilmente questo personale ha visto lo stop and go delle chiusure e delle riaperture e di conseguenza ha deciso di avere una sicurezza in più e provare a cercare lavoro in altri settori".

L'Agenzia del lavoro ha ben presente il problema. La direttrice Stefania Terlizzi: "Sicuramente il Covid 19 ha reso difficile il reperimento di manodopera perché molti dei lavoratori non residenti in Trentino, anche stranieri che vivevano qui, sono tornati a casa dopo il Covid. Molti lavoratori che per anni avevano fatto lo stesso lavoro, penso ad esempio al settore del turismo, hanno capito che venendo a mancare fosse possibile lavorare in altri comparti".



Per il sindacato bisogna evitare di dare la colpa ai giovani, Walter Largher: "I giovani sono migliori di noi, gli abbiamo detto per anni che devono studiare e aumentare la loro professionalità e quando lo fanno ci lamentiamo che non vanno in alcuni settori, come il turismo... Bisogna anche chiedergli di aumentare la loro professionalità, ma bisogna anche pagarli e pagarli bene"



E poi, naturalmente, è una questione di passione.