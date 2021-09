Dopo la devastazione di Vaia, rinasce a Piné l'area di Bedolpian

Piantumazione di specie forestali, il laghetto delle rane e una zona a prato. Nel progetto -realizzato dagli operai del Servizio foreste- anche l'area picnic

La parola ricostruzione fa pensare a macerie, cemento e mattoni. Ma ricostruzione è proprio quello che si sta facendo a Bedolpian, ma con larici e pini.



A tre anni dalla devastazione di Vaia la pineta a 1200 metri sopra l'abitato di Baselga di Piné, torna a nuova vita. Dove c'era distruzione, ora c'è rinascita.



Nella zona centrale, un'area adibita a parco verde per picnic e passeggiate, col laghetto delle rane che è stato rifatto.



Sono state rimosse le ceppaie, modellato e fresato il suolo, sono state piantate specie idonee provenienti dai vivai forestali, è stato seminato in maniera meccanica il tappeto erboso.



Nell'area esterna il rimboschimento di larice per ripristinare la vegetazione naturale. In tutto, 10 dei 18 ettari che la potenza del vento avevano sfregiato in una notte.



I lavori diretti dall'assessorato alle foreste della provincia di Trento, grazie all'impegno degli operai del servizio foreste.



Interventi di ricostruzione non invasivi, l'intento è risarcire la ferita, restituire un'area naturalistica alla sua bellezza sì, ma anche alla fruizione dei cittadini.