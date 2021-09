Boom di acquisti immobiliari e prezzi alle stelle a Trento e nelle valli

Più 7% di compravendite rispetto al 2019, solo un acquisto su due finanziato dalle banche. Con l'università in presenza, lievitano le richieste di alloggi per studenti

di Laura Galassi

Torna a correre il mercato immobiliare trentino. La crisi del 2018 e la paralisi del lockdown sono ormai solo un lontano ricordo.

I dati di Fimaa-Confcommercio, Collegio dei notai e Agenzia delle entrate certificano un boom nelle vendite - sono 3000 quelle concluse negli ultimi sei mesi, +7% rispetto al 2019 - e anche degli acquisti di terreni.

E per comprare casa i trentini hanno attinto soprattutto dai loro risparmi per paura dell'inflazione. Marco Poma, presidente del consiglio notarile trentino, spiega che rispetto al secondo trimestre del 2020, i contratti sono aumentati del 64%, ma solo per la metà degli acquisti è stato richiesto un mutuo.

Con il boom di investimenti immobiliari e i bonus governativi, l'aumento dei prezzi, soprattutto sul nuovo, è già iniziato. Il rischio zavorra, spiega il presidente della Federazione agenti d'affari Severino Rigotti, è dietro l'angolo, anche perché i prezzi dei materiali sono schizzati alle stelle.

E con la ripresa dell'università in presenza, c'è molta fame di alloggi universitari. Tanto che una stanza a Trento oggi costa in media con una di Milano.