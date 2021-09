La stagione della caccia entra nel vivo per oltre seimila doppiette

Età media dei cacciatori in aumento, ma non mancano i giovani. Impegno nel controllo del cinghiale e nella lotta al bracconaggio

di Laura Galassi

Entra nel vivo la stagione venatoria in Trentino. Dopo il via libera il 5 settembre per gli ungulati, ora si apre la caccia vagante, principalmente lepri e beccacce. Una passione, quella per le doppiette, che in Trentino coinvolge oltre seimila persone. L'età media dei cacciatori - attualmente di 57 anni - è in crescita, ma nelle valli le nuove leve non mancano. Ogni anno infatti una media di 150 giovani sostiene l'esame per il patentino. Il vice presidente dell'associazione cacciatori Matteo Rensi sottolinea l'impegno sul fronte della gestione della fauna, dei ripristini ambientali e del recupero dei sentieri.



Durante i monitoraggi nelle riserve sono stati contati 25 mila caprioli, 33 mila camosci e 10 mila cervi, ma la stagione 2021 vedrà i cacciatori impegnati anche nel controllo del cinghiale. L'anno scorso ne sono stati abbattuti 600. Da quest'anno l'attività di controllo sarà permessa tutto l'anno come prevenzione della peste suina per scongiurare la diffusione negli allevamenti.



Alta vigilanza anche sulla caccia clandestina. I guardiaboschi dell'associazione cacciatori lavorano spesso fianco a fianco con i forestali.



E al momento la raccolta firme per il referendum sull'abolizione della caccia non preoccupa: l'associazione ha informato i rettori delle riserve chiedendo di evitare situazioni di scontro.