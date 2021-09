Per un industriale su cinque il Trentino è un territorio in declino

Dieci punti percentuali di Pil di distacco dall'Alto Adige in dieci anni, quasi 17 dal Tirolo. Gli industriali trentini si interrogano sulle ragioni di quello che per alcuni è il declino della provincia

Per un imprenditore su cinque il Trentino è in declino, per uno su tre non è un territorio innovativo. Sono alcune delle ombre che emergono dall'indagine che confindustria del trentino ha svolto tra oltre cento dei suoi associati. L'obiettivo è l'ambizioso programma DuemilaTrentino, una road map per un rinascimento del tessuto produttivo, economico e sociale della provincia. La prima vera tappa, nell'assemblea annuale in programma a ottobre dove gli industriali trentini faranno le prime vere proposte concrete per il cambiamento.

Tra le note dolenti evidenziate c'è la carenza di forza lavoro anche qualificata e la ridotta propensione all'innovazione. Non ci sono però solo ombre nella ricerca, c'è fiducia verso la ripresa e tra gli aspetti positivi gli imprenditori elencano l'efficienza e la sostenibilità del Trentino.