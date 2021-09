Indennità consiglieri: Degasperi pubblica la busta. I Verdi: "Restituiremo"

Il consigliere di Onda Civica ha postato la foto dell'ultima busta paga effetto del ricalcolo Istat: oltre 16mila euro. "Effetto delle politiche degli ultimi anni", sbotta. E il gruppo regionale ambientalista presenta un nuovo ddl

Il totale è di 16.877,83 euro. A tanto ammonta l'ultima mensilità netta da consigliere regionale, che Filippo Degasperi ha reso pubblica, postando la propria busta paga sui social.



Cifra su cui pesano gli arretrati, effetto della discussa rivalutazione, sulla quale l'esponente di Onda Civica si è più volte espresso in modo contrario. E ora tuona: "Nessun trentino che abbia votato centrosinistra o centrodestra si azzardi a recriminare".



Non tutti i consiglieri regionali hanno preso questa cifra: "Alcuni di più, alcuni meno - spiega lo stesso Degasperi al nostro microfono - trattandosi di arretrati, chi è stato eletto prima ne ha maturati in misura maggiore. Noi non vogliamo dare giudizi di etica, ma sottolineare che è il frutto di politiche che durano da anni".



Nelle scorse settimane sul ricalcolo delle indennità legato ai parametri Istat, era montata nuovamente la polemica. "Fino a qui tutte le nostre proposte sono rimaste inascoltate", conclude Degasperi.



Intanto anche i Verdi annunciano che i 5 consiglieri in Regione restituiranno l'intera somma - sia arretrati che aumenti - insieme alla presentazione di un disegno di legge che affidi la decisione sugli adeguamenti coinvolgendo cittadini e parti sociali.