Gestione delle emergenze, dopo la pandemia tutti attorno a un tavolo

A Riva del Garda un confronto tra gli attori della sanità e del soccorso. Il presidente Andreucci: "Dobbiamo andare verso un sistema nazionale, oggi troppe gestioni diverse nelle situazioni di urgenza"

È nella carta di Riva del Garda che saranno riassunte tutte le istanze dei professionisti dell'emergenza e del soccorso alla politica, impegnata nella riforma del 118.



Il congresso Emergenza Urgenza, al secondo anno, è l'occasione per mettere in relazione i politici impegnati nella discussione della riforma, con gli operatori.



Un tavolo attorno al quale devono conciliarsi posizioni talvolta in contrasto, in un settore della sanità radicalmente cambiato dall'ultima legge del settore.