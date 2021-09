Cinque positivi: focolaio nel reparto di medicina del S. Chiara di Trento

Situazione monitorata, dice Benetollo. In isolamento i 3 infermieri e 2 pazienti. Si attende l'esito di altri tamponi

Getta acqua sul fuoco, anzi sul focolaio di Covid19 scoppiato all'interno del reparto di medicina interna A del Santa Chiara di Trento, il direttore del servizio ospedaliero dell'azienda sanitaria Pier Paolo Benetollo. Hano tutti pochi sintomi i tre infermieri e i due pazienti risultati positivi e per ora sono stati isolati senza alcun impatto sull'attività del reparto. Dove intanto si è proceduto con tamponi a tappeto. Non è escluso possano emergere altri positivi, dato il tempo di incubazione.



Episodi come questo ne succedono, dice ancora Benetollo. L'ultimo all'ospedale di Tione e non si può escludere che ne accadano ancora. Monitorare, testare, mantenere elevata l'attenzione alle norme anti-contagio è la via. E se il focolaio si dovesse espandere, bisognerà fare ricorso a misure più severe come il ricollocamento di personale da altri reparti.