Garda, stagione turistica da record. E si punta molto sull'autunno

Sempre forte la presenza di visitatori tedeschi, ma ad aumentare più di tutti sono gli italiani

L'estate 2021 sul Lago di Garda parla ancora tedesco, ma i turisti italiani sono sempre più numerosi.



L'alta stagione, in chiusura tra pochi giorni, è da record. In attesa di tirare le somme definitive, le stime aggiornate a luglio parlano di un 3% in più di arrivi negli hotel e di un 9% di aumento nei campeggi. Ad agosto le percentuali sono ancora più alte.



Non solo sono tornati tutti gli ospiti storici, soprattutto dalla Baviera e dal Baden-Wurttemberg; negli alberghi si è registrato anche un +47% di italiani, e nei campeggi i turisti nazionali erano quasi il doppio del 2019.



E per l'autunno le previsioni fanno sorridere gli operatori. Se il meteo sarà clemente, spiegano, ci si aspettano molti arrivi sia in settembre che in ottobre, con la concreta possibilità di allungare la stagione più del solito.



Con il tutto esaurito di quest'estate, sul lungo lago ci si è potuti permettere perfino di ritoccare i prezzi dei pernottamenti.