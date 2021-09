Green pass nella PA, Fugatti: "Task force per applicare decreto nazionale"

Giunta fuori porta a Pergine. Quasi 35 milioni di euro per vari interventi, dalla messa in sicurezza della SS47 alla ristrutturazione di 31 impianti sportivi. Edilizia: il Centro per l'impiego favorirà la ricerca di operai

"Siamo favorevoli al green pass. Faremo una task force legata al decreto nazionale e alle sue applicazioni sanitarie. Ma credo che ci atterremo a quello che prevede il Governo in materia di green pass sui luoghi di lavoro": così da Pergine Valsugana per la giunta fuori porta, il presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti sull'obbligo di certificazione verde per i dipendenti. Tranquillo sul numero di impiegati in regola in Provincia il dirigente generale trentino, Paolo Nicoletti.



In Giunta provinciale sono stati affrontati anche altri temi 'caldi'.



C'è l'ok allo spostamento del tracciato della SS47, allontanandolo dal lago di Caldonazzo ed eliminando così rischi di sversamenti, che sarebbero fatali per ambiente e turismo dei comuni limitrofi. Investiti 10 milioni di euro per lo studio di fattibilità. Se darà esito positivo, sono pronti 50 milioni per l'opera, che sarà finanziata a lotti.



Quasi 10 milioni di euro per la ristrutturazione di 31 impianti sportivi provinciali; 3,2 milioni sono stati stanziati per opere urgenti in nove comuni della Provinicia. Altri 3 milioni sono previsti per acquisto arredi, ristrutturazioni e ampliamenti delle aziende vitivinicole ed enoturistiche colpite dalla pandemia; quasi 8 milioni finanzieranno il Comune per la riqualificazione della scuola media 'Andreatta' di Pergine.



Nulla da fare, invece, per l'interramento della ferrovia che taglia in due la città. Rete Ferroviaria Italiana ha già detto che non potrà metterci fondi fino al 2023. E il presidente Fugatti ha risposto al sindaco perginese Oss Emer che neppure la PAT ha al momento i 50 milioni di euro necessari per avviare i lavori.



Infine, siglato un protocollo d'intesa con il settore edilizio: il Centro provinciale per l'impiego favorirà l'incontro tra domanda e offerta, vista la carenza di operai e la mole di richieste di lavori in Provincia, grazie all'effetto del bonus 110%.