Giustizia, i sindacati reclamano il concorso da 79 posti

A livello nazionale la selezione è già stata indetta per 8171 persone. Ma per il distretto della Corte di appello di Trento e Bolzano, e i 79 posti relativi, la responsabilità è in capo alla Regione.

di Laura Galassi

Dal 2017 la Regione Trentino Alto Adige ha ottenuto dallo Stato la delega sulla giustizia. Un passaggio importante che però, secondo la Federazione lavoratori pubblici, non ha migliorato la situazione dei tribunali, soprattutto dal punto di vista del personale.

I sindacati sollecitano in particolare lo sblocco immediato dell'iter di assunzioni legate al PNRR, con fondi pensati per rafforzare l'ufficio del processo, potenziando lo staff del magistrato, e abbattere così gli arretrati. Il segretario generale FLP Giuseppe Vetrone: "Bisogna fare presto, anche perché le assunzioni al ministero della Giustizia sono già partite per 8171 persone. Invece per i 79 di Trento e Bolzano non non si sa nulla, non abbiamo nessuna notizia del bando"

Settantanove assunzioni che latitano in Regione e che si innestano in una carenza cronica di organico. "Ci sono uffici con almeno il 50% di personale in meno. In queste condizioni non si può lavorare", evidenzia il sindacato.