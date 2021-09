Green pass a scuola, ai presidi arrivate le prime diffide

Le mandano gli avvocati dei docenti no vax, ma i casi di opposizioni a vaccini e tamponi in Trentino restano pochi. "Siamo intorno all'1%", dice il dipartimento dell'istruzione. "In alcuni casi chiedono aspettativa"

Sia da genitori che protestano contro l'obbligo delle mascherine, sia dai docenti che non vogliono vaccinarsi. Noi dirigenti scolastici veniamo diffidati dal rispettare la normativa vigente. E questo è sconcertante, anche se si tratta di casi esigui"Nella scuola trentina a pochi giorni dall'inizio delle lezioni i docenti no vax su un organico di oltre 8mila persone, si contano sulle dita di una mano. Lo precisa, lo ribadisceA titolo di paragone, nelle scuole dell'infanzia provinciali (già iniziate). Per elementari, medie e superiori lo si capirà a breve, "dovremmo attendere l'inizio della scuola. I docenti o il personale hanno due strade, se non presentano il Green pass o vengono sospesi dopo 5 giorni o chiedono l'aspettativa non retribuita"."Se i numeri restassero questi (1% senza Green pass) - continua Ceccato - non ci saranno problemi per il sistema scolastico. I docenti in aspettativa sono già stati sostituiti"Intanto la percentuale dei vaccinati almeno con una dose si assesta intorno all'82% - lo dice il report del governo che lascia il Trentino agli ultimi posti , secondo cui i vaccinati sarebbero molti di più. "E poi ci sono gli insegnanti già guariti dal covid".Ora un problema si aprirà suiCon i presidi in attesa di. Cosa che - dicono - eviterebbe il controllo quotidiano."Il sistema è stato pensato al momento (anche se non ancora attuato) per le sole scuole statali, si tratta di capire, anche cosa succederà con le altre - dall'infanzia, alle paritarie - e quando verrà introdotto anche qui".