Green pass sul lavoro, code all'hub di Trento Sud per l'open day vaccinale

Da lunedì il 'camper vax' dell'Apss in giro nelle valli per convincere gli indecisi a vaccinarsi, prima tappa: Cavedine. A San Vincenzo tanti prenotati per la seconda dose. Ma molti i lavoratori arrivati per mettersi in regola col decreto nazionale

Partirà lunedì il 'camper vax' dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari del Trentino. Il laboratorio mobile girerà paesi e valli con l'obiettivo di convincere gli indecisi a vaccinarsi contro il Covid-19. La prima tappa sarà a Cavedine.



Intanto, però, per l'open day al Centro vaccinale di Trento sud lunghe code fin dal mattino.



Tanti gli automobilisti prenotati per la seconda dose. Moltissimi anche i cittadini arrivati senza prenotazione per mettersi in regola, dopo il decreto del Governo nazionale sull'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro.



C'è chi non ha avuto problemi ad aspettare in automobile. Ma non tutti. Domenica 19 settembre nuovo appuntamento per chi vuole farsi somministrare la prima dose senza bisogno di prenotazione, dalle ore 14 alle 16.