Maestri di sci, arrivano i ristori: stanziati 8 milioni di euro

La Giunta provinciale ha approvato i criteri per i sostegni dopo il decreto ministeriale. I 2.600 professionisti potranno presentare domanda dal 6 al 27 settembre sul portale "Riparti Trentino"

di Laura Galassi

Sbloccati i ristori per i maestri di sci.



I professionisti della montagna, che lo scorso inverno con gli impianti di risalita chiusi non hanno potuto lavorare, da lunedì avranno 21 giorni per presentare la loro richiesta di sostegno online sul portale "Riparti Trentino".



Nella delibera di giunta approvata durante la seduta itinerante a Villa Lagarina, vengono stanziati più di 8 milioni di euro, tra somme statali e integrazione provinciale. La misura riguarda circa 2600 professionisti iscritti all'albo, tra sci alpino, fondo e snowboard, che avranno diritto a un ristoro da un minimo di 500 fino a 7500 euro, in base agli introiti del 2018 o 2019.



Sempre a favore della montagna, la giunta ha stanziato un ulteriore milione di euro per coprire tutte le richieste di finanziamento presentate dai rifugi nell'ultimo anno e mezzo.



I contributi si riferiscono ad ampliamenti, ristrutturazioni ed adeguamenti, oltre alla manutenzione dei sentieri all'interno dei parchi naturali.