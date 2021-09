Mafie in Trentino Alto Adige, aumentano le infiltrazioni

Non è più solo allarme 'ndrangheta, secondo la guardia di finanza a riciclare denaro sporco in Trentino Alto Adige, ci sono anche mafia e camorra. Ma per il consigliere Alex Marini non c'è la volontà politica di combattere questo crimine

A lanciare ancora una volta l'allarme è stata da ultimo la guardia di finanza: nel bilancio del generale Ivano Maccani ci sono numeri da allerta rossa, dice il consigliere Alex Marini: aumentano i sequestri e le segnalazioni di operazioni sospette. A riciclare denaro sporco nelle attività del Trentino Alto Adige non è solo la 'ndrangheta, ma anche mafia e camorra. Fenomeno che poi non riguarda più solo le cave di porfido ma anche turismo e ristorazione. Marini da tempo puntato il dito sul problema e sulal classe politica locale, presentando anche due disegni di legge per cominciare a studiare e arginare la criminalità organizzata in regione