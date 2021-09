I nònesi ladini in Piazza Dante per chiedere i diritti di minoranza

Manifestazione sotto la sede della Provincia di Trento. Alla vigilia del Censimento 2021, rivendicazioni legate alla percentuali di 'ladinità' ottenute nel 2001 e 2011. In ballo risorse e posto in Consiglio provinciale riservati alle minoranze

Caterina Dominici, coordinatrice dell'associazione culturale Rezia, è convinta che sia la Storia, con gli Asburgo in testa, a reclamare la ladinità di una parte della popolazione della Val di Non.



Alla vigilia del Censimento provinciale, che partirà il 4 ottobre e durerà due mesi, una quarantina di persone a Trento, in piazza Dante, ha chiesto alla Provincia di venire riconosciuta minoranza nònesa ladina.



L'accusa è di non voler ascoltare la voce della popolazione, che già nel censimento del 2001 aveva raggiunto il 18% di dichiarazioni di ladinità. Percentuale cresciuta fino al 25% dieci anni dopo. Per la legge n. 482 del 1999 un quorum più che sufficiente, dicono.



Che però comporterebbe, in Trentino, ben più di un semplice riconoscimento etnico-linguistico: risorse e poltrona di consigliere per le minoranze sarebbero contese da una realtà in più.



Walter Clauser, presidente di Rezia, ribadisce le richieste: "Qualche risorsa legata alla storia, alla cultura e all'insegnamento della lingua nelle scuole. E magari avere anche le referenze in Provincia, come succede nella Valle di Fassa".