Tgr in 60 secondi del 5 settembre

Le notizie del giorno raccontate in un minuto

Grave un 44enne di Cavalese finito in moto contro un'auto a Piné. Ferita anche una bambina sulla vettura. L'automobilista avrebbe attraversato la linea continua.



Fuori strada a Passo Cereda, con l'auto sono volati per parecchi metri e si sono rovesciati nell'alveo del torrente. Solo contusioni per i due a bordo. Laborioso il recupero.



Postava sui social le foto del suo arsenale casalingo: bombe a mano, alcune funzionanti, risalenti alla prima guerra. Un roveretano di 56 anni arrestati dalla polizia.



Covid19: 25 nuovi contagi in Trentino, restano 18 i ricoverati. A Bolzano invece un morto e più cinque i ricoverati, ora sono 34.



Giornata dell'Autonomia a 75 anni dall'accordo Degasperi Gruber. Celebrazioni a Trento e Bolzano. Fugatti: "Autonomia è responsabilità da rafforzare in alleanza con l'Alto Adige-Südtirol".



Marcialonga running, 26 km da Moena a Cavalese, vincono i keniani Veronicah Maina e Mathew Samperu.