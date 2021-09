Tgr in 60 secondi dell'8 settembre 2021

Dal trionfo azzurro nella prima gara dei big agli europei di ciclismo a Trento alla questione del Not che ha tenuto banco uin consiglio provinciali, tutti i fatti della giornata nel nostro Tg in 60 secondi

I campionati europei di ciclismo invadono Trento, le prime medaglie in una città in festa. Gare trasmessi in 71 Paesi. Pochi i disagi, regge la viabilità

Il nuovo ospedale trentino tiene banco in consiglio provinciale: la maggioranza respinge ogni richiesta di verifica e chiarimento sul progetto delle opposizioni. prima le decisioni della cassazione

Green pass a scuola, in Trentino arrivano le prime diffide dagli avvocati dei docenti no vax; i presidi ribattono: noi assolviamo un obbligo di legge. Nelle scuole dell'infanzia per ora senza green pass l'1% del personale.

41 oggi i nuovi contagi da Covid19 in Trentino. Con quattro nuovi ricoveri e tre dimissioni sono 19 i malati ricoverati nessuno però in rianimazione.

Corre l'economia trentina. Nel secondo trimestre 2021 fatturato in crescita del 36,5% sul 2020 anno del lockdown. Ma mancano figure professionali e materie prime.