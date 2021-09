Nuovo ospedale trentino: la Giunta dice no alla commissione d'inchiesta

Respinte tutte le richieste di chiarimento delle opposizioni: bisogna attendere le decisioni della Cassazione, spiega Fugatti

Prima di entrare nel merito del progetto la giunta provinciale attende la chiusura in Cassazione dell'iter giudiziario che riguarda il nuovo ospedale Trentino. Il presidente Fugatti ha glissato sulla richiesta delle minoranze di entrare nel merito del "dossier Pizzarotti" che critica il progetto della aggiudicataria Guerrato. Posizione attorno cui ha fatto quadrato la maggioranza. Per Vanessa Masé di Civica Trentina "in questo momento la cautela del presidente è dovuta".

Una posizione invece criticata dalle minoranze, tranné che da Ugo Rossi di Azione. Per il dem Luca Zeni entrare nel merito del progetto da parte dell'aula è necessario: "Perchè - spiega Zeni - è necessario adeguare l'ospedale alle nuove esigenze e approfondire le incongruità del progetto".

Tutte le risoluzioni proposte dalle minoranze sono state bocciate: no alla pubblicazione dei documenti riguardanti il Not, no alla verifica della congruenza tra bando e progetto, no all'istituzione di una commissione di inchiesta sul tema proposta da Filippo Degasperi di Onda Civica : " L'ospedale di Trento - dice Degasperi - dovrebbe essere il perno del futuro sistema sanitario provinciale quindi non ci dovrebbero essere incertezze, le informazioni dovrebbero essere disponibili per tutti".