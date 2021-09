Ponte sul Caffaro, anche Brescia vuole la struttura provvisoria

Oggi a Storo la riunione della giunta provinciale. La vicenda del ponte che unisce Trentino e Lombardia si trascina da tempo

di Maddalena Boggiano

Tra qualche mese, forse, a Storo arriverà il terzo ponte sul Caffaro, questa volta percorribile senza limitazioni, seppur temporaneo.



La vicenda del ponte che divide Trentino e Lombardia, Storo e Bagolino, si trascina da tempo: quello storico è malandato e le sue condizioni impongono limitazioni al transito dei mezzi pesanti, quello nuovo, due anni di vita, non è mai stato aperto perché le manovre che la struttura impone ai tir sono quasi impossibili.



Ad aprile il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti aveva messo sul piatto 4 milioni di euro e l'idea di un ponte Bailey, quindi provvisorio. Un'idea che ora la sponda bresciana vuole portare avanti.



Ancora non si sa chi lo pagherà, ma il Trentino garantisce collaborazione. Quel che è certo è che il sindaco di Storo Nicola Zontini, lo attende con impazienza.



Le richieste sulla viabilità della zona, però, non finiscono qui: è urgente, ha detto il sindaco, anche la bretella per allontanare il traffico pesante dal centro storico. E rimane il sogno di una galleria di collegamento fra la Valle del Chiese e il Garda.