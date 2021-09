Afghani, per le ricollocazioni si attende il tampone del 7 settembre

Dopo le due positività del 30 agosto, il tampone del 2 settembre sugli altri 108 ospiti ha dato esito negativo. Riva del Garda si attrezza per l'eventuale accoglienza di qualche nucleo. Molte però e richieste di ricongiungimenti, anche all'estero

Prosegue la permanenza in Trentino dei 110 profughi afghani per la quarantena, in attesa che dal ministero dell'Interno emergano le loro destinazioni. Ospiti della base militare di Riva del Garda dal 25 agosto scorso, le famiglie sono chiuse in mini-appartamenti da 5 posti, per evitare focolai.



I pasti vengono consegnati loro direttamente fuori dalla porta dai volontari della Croce Rossa trentina e dai militari.



Il 2 settembre, 108 sono stati sottoposti a tampone: tutti salvo i due ragazzi di 12 e 14 anni risultati positivi al Covid-19 il 30 agosto. Per tutti, i test hanno dato esito negativo.



Sarà ora decisivo il tampone di martedì prossimo, 7 settembre: per i nuclei che risultassero negativi si aprirebbero le porte della caserma. Tanti, a quanto si apprende, avrebbero chiesto ricongiungimenti familiari, anche all'estero.



Il sindaco di Riva del Garda, Cristina Santi, fa sapere che qualche famiglia ha messo a disposizione un alloggio. Il Comune ha pronto un appartamento in origine destinato a donne vittime di violenza. Ma la decisione finale sui ricollocamenti - dice Santi - spetterà al programma nazionale di accoglienza.