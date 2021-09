Meno soldi ai comuni trentini se entra in vigore la direttiva Bolkestein

Risorse idriche. Ecco l'iniziativa delle autonomie locali per modificare la normativa europea sulla concorrenza

"La direttiva Bolkestein toglierà risorse economiche importanti ai comuni trentini". Ecco in sintesi il messaggio che parte dalle autonomie locali , fortemente preoccupate per la normativa europea che per tutelare la concorrenza nei più disparati campi finisce - dicono - per sottrarre i ricavi delle concessioni idroelettriche ai comuni montani.

La direttiva che prende il nome dell'allora commissario europeo alla concorrenza, prevede infatti la messa a gara pubblica delle concessioni idroelettriche a favore dei privati. Quello della concorrenza, dice il presidente del consiglio delle autonomie Paride Gianmaria, è un finto problema.

Il consiglio ha votato dunque una mozione all'unanimità per sollecitare provincia, legislatore nazionale ed europeo a intervenire, cambiando le norme. O interpretandole. Nelle pieghe delle norme e della stessa Bolkestein - dicono - ci sono già spazi per riconoscere la specialità dei comuni montani ed escludere la gestione delle piccole concessioni.