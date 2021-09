Crisi Rsa, Cgil e Cisl: "Urge stabilizzare i precari e assumere personale"

Pallanch (Cisl): "Cambiare il numero chiuso per gli infermieri programmato nel 2019". Diaspro (Cgil): "I sanitari vaccinati chiedono sostegno per i carichi di lavoro, i no vax la verifica delle procedure". La UIL non sarà al sit-in del 9 settembre

"Stabilizzazione dei precari, assunzioni di personale, poi vogliamo dire qualcosa anche sul reclutamento degli infermieri, perché non è possibile che nel 2019 arriva una programmazione del numero chiuso e nel 2020 arriva una meteora come la pandemia e non cambia nulla in questo Trentino": sono le richieste del segretario Fp Cisl, Giuseppe Pallanch, dopo l'apertura del tavolo tecnico tra Provincia, Apss e gestori delle Rsa trentine sull'emergenza nelle case di riposo, a seguito delle ormai prossime sospensioni per gli operatori no vax.



Tavolo al quale i sindacati non sono stati invitati.



Da parte sua, il segretario Fp Cgil, Luigi Diaspro, esprime timore sia per i sanitari immunizzati che per quelli prossimi alla sospensione: "Abbiamo il personale vaccinato che, responsabilmente e anche con preoccupazione, si è sottoposto all'obbligo vaccinale, il quale ci chiede d'intervenire in suo sostegno nella condizione in cui le sospensioni dei colleghi ricadono esattamente sulle loro spalle. Per il personale non vaccinato noi faremo il nostro lavoro di sindacalisti, verificando che le procedure siano state rispettate".



Dal muro contro muro con la Provincia si sfila invece almeno in parte la UIL Trentino, che con Marcella Tomasi dice di preferire al sit-in sotto l'assessorato alla Sanità, programmato per il prossimo 9 settembre, la visita ai lavoratori come segnale di vicinanza in un momento particolarmente difficile.