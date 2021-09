Rsa, oltre 400 gli operatori trentini sospesi dall'Azienda Sanitaria

Accertati in tutto 560 casi d'inosservanza dell'obbligo vaccinale per i sanitari nella provincia. Fp Cgil e Cisl Fp denunciano la mancata convocazione al tavolo di PAT con Apss e gestori delle case di riposo. E annunciano un sit-in per il 9 settembre

Sono 560 i sanitari in Trentino riconosciuti non in regola con l'obbligo vaccinale anti Covid-19 e per i quali l'Azienda sanitaria provinciale per i Servizi Sanitari ha spedito altrettante lettere di richiesta di sospensione.



Tra questi, 417 operano al di fuori dell'Apss e dunque in Rsa.



La sospensione degli infermieri sarà richiesta dall'Azienda sanitaria direttamente all'ordine professionale.



Per ausiliari e Oss, dovranno operare la sospensione dal servizio i datori di lavoro. Dunque, per le case di riposo trentine, Upipa e Spes.



E sono terminate le valutazioni sui motivi di non vaccinazione degli altri mille sanitari che hanno risposto alle lettere di chiarimenti di Apss. In caso di giustificazioni insufficienti, l'Azienda è pronta a pretendere la loro immunizzazione. E, qualora rifiutassero, a sospendere anche loro.



Intanto, Fp Cgil e Cisl Fp denunciano la mancata convocazione al tavolo tecnico aperto stamane in Provincia. Chiedono nuove risorse premiali per gli operatori attivi nelle Rsa in pandemia, la convocazione immediata del tavolo permanente e il rinnovo del contratto scaduto.



E annunciano, in occasione della prossima convocazione del tavolo tra Provincia, Azienda sanitaria provinciale e gestori delle case di riposo - il 9 settembre - un sit-in di protesta sotto l'Assessorato alla Salute per dire basta alle misure tampone per le Rsa.