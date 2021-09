Torna lo sciopero per il clima: centinaia di giovani per le vie di Trento

Dopo quasi due anni di stop forzato a causa della pandemia giovani ed associazioni sono tornati a chiedere politiche concrete contro il riscaldamento globale e lo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali

Sono tornati in piazza i giovani di #fridaysforfuture a manifestare per chiedere politiche in favore dell'ambiente, azioni concrete da parte dei governi nazionali e locali per abbattere le emissioni di CO2 per fermare lo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali poter fermare il riscaldamento globale. Tra le città coinvolte anche Trento dove il corteo con circa 400 giovani ha sfilato per le vie del centro dopo lo stop forzato collegato alla pandemia.

Giovani ma non solo ad accodarsi al corteo anche i sindacati, numerosi esponenti politici locali, oltre ai promotori del referendum sul distretto biologico trentino.

Tanti che dopo quasi due anni di stop non vedevano l'ora di tornare a far sentire la loro voce