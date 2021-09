Scuole materne al via in Trentino per oltre 13 mila bambini

Prima campanella in Trentino, ma con l'incognita green pass per gli insegnanti

Anno scolastico al via per le materne del Trentino. Una partenza che si annuncia regolare, ma che nasconde l'incognita del green pass: solo al suono della campanella, infatti, sarà possibile verificare l'eventuale assenza di personale non vaccinato



Ecco i numeri forniti dalla Provincia:



13.221 bambini iscritti fra i 3 e i sei anni



8.092 nelle scuole equiparate e 5.129 nelle scuole provinciali



rispetto all'anno scorso una diminuzione del 3,66 per cento dei bambini legato al calo demografico



Classi meno numerose, con 24 bambini invece di 25, per contrastare la pandemia e mantenere l'organizzazione con gli oltre 2 mila insegnanti



Tra le novità di quest'anno c'è l'iscrizione annuale (e non per singoli mesi) con l'obiettivo di agevolare la programmazione scolastica



Nella prima giornata delle materne la Provincia ha previsto tre inaugurazioni: a Trambileno e in due frazioni di Vallarsa.